وزير البريد يستقبل الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة Ooredoo

استقبل سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بمقر الوزارة. أحمد النعمة، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة Ooredoo. وذلك في إطار زيارة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع مجالات الإستثمار في قطاع الإتصالات وتكنولوجيات الإعلام والإتصال في الجزائر.

وقد تناولت المحادثات بين الجانبين آفاق تطوير الشراكة، لاسيما في المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية. وعلى رأسها تسربع نشر تكنولوجيا الجيل الخامس “5G”.، والإستثمار في تطوير مراكز بيانات الذكاء الإصطناعي.

وحضر هذا اللقاء إطارات من الوزارة، عبد الغني آيت سعيد الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر. روني طعمة، المدير العام لـOoredoo الجزائر، ورمضان جزائري، مدير الشؤون المؤسساتية بالشركة ذاتها. حيث أكد الوفد المرافق على التزام المؤسسة بمرافقة التحول التكنولوجي في الجزائر، والاستعداد لضخ استثمارات إضافية من شأنها دعم البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

