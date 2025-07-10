وزير البريد يشارك بجنيف في مائدة مستديرة وزارية

شارك سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أمس الأربعاء، في أشغال مائدة مستديرة وزارية. نظّمت تحت عنوان: “بناء المستقبل من خلال التعاون الإلكتروني”.

وجاء ذلك في إطار فعاليات القمة العالمية لمجتمع المعلومات الجارية بجنيف. حيث تولى الوزير إدارة أشغال هذه المائدة المستديرة الوزارية. وأشرف على توجيه النقاش وتنسيق المداخلات بين وزراء الدول المشاركة. من خلال التطرق إلى ثلاثة محاور أساسية تمثلت في الأولويات الوطنية واحتياجات التجسيد، الاتجاهات الناشئة. بالإضافة كذلك إلى القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد عام 2025: تحقيق المعالم المستقبلية معا.

واختتمت أشغال هذه المائدة المستديرة، التي جرت بالموازاة مع فعاليات مماثلة تناولت مواضيع أخرى. بتنظيم جلسة عامة موسّعة، شارك خلالها الوزير زروقي بتلاوة أهم المخرجات والتوصيات التي تمخضت عن النقاش الذي دار بين الوزراء المشاركين.

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