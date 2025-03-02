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وزير البريد يشارك في اجتماعات وزارية عالية المستوى بإسبانيا

بقلم نادية بن طاهر
وزير البريد يشارك في اجتماعات وزارية عالية المستوى بإسبانيا
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يشارك وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، إبتداءً من اليوم الأحد، في عدد من الاجتماعات الوزارية عالية المستوى، التي ستنظم خلال وعلى هامش المؤتمر العالمي للهاتف النقال ببرشلونة، في إسبانيا.

وحسب بيان للوزارة، ستتناول الاجتماعات جُملة من المواضيع الاستراتيجية. على غرار الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية. ومستقبل الطيف الترددي للهاتف النقال، والخدمات المالية عبر الهاتف النقال وغيرها من المواضيع بالغة الأهمية.

كما سيلتقي زروقي خلال هذه الفعاليات عددا من نظرائه الوزراء إلى جانب المسؤولين والفاعلين المشاركين. وذلك لبحث وتعزيز فرص التعاون والاستثمار في المجالات سالفة الذكر.

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