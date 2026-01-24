وزير البريد يشارك في اجتماع تنصيب مجلس إفريقيا للذكاء الاصطناعي

شارك وزير البريد والمواصلات السلكية، سيد علي زروقي، عبر تقنية التحاضر المرئي، في الاجتماع الأول لتنصيب مجلس إفريقيا للذكاء الاصطناعي التابع لتحالف Smart Africa.

وقد شكّل هذا الاجتماع فرصة لعرض ومناقشة خارطة طريق تفعيل مجلس إفريقيا للذكاء الاصطناعي. وكذا آليات تنفيذ الاستراتيجية الإفريقية للذكاء الاصطناعي. بما يضمن تسريع اعتماد هذه التقنيات على المستوى القاري وفق مقاربة مسؤولة، شاملة وسيادية. تخدم مصالح الشعوب الإفريقية.

كما تم التطرق إلى برنامج الاجتماعات السنوي للمجلس، وتحديد المحطات الرئيسية. ومناقشة إحداث فرق عمل تقنية متخصصة.

كما أكّد خلال هذه المشاركة التزام الجزائر بالمساهمة الفعالة في صياغة السياسات والأطر الاستراتيجية والتنظيمية المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الرقمية. وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجالات الابتكار، وبناء القدرات، وتطوير الكفاءات البشرية.

وجاءت هذه المشاركة، في إطار تعيين الوزير عضواً بهذا المجلس القاري رفيع المستوى، الذي يضم وزراء وخبراء من مختلف مناطق القارة الإفريقية.

وجاء هذا التعيين من بين 226 شخصية بارزة، من ضمنهم 54 وزيرًا، حيث يتكوّن المجلس من 15 عضوًا فقط. موزعين على النحو التالي:

خمسة وزراء وستة خبراء في المجال، وأربعة رؤساء مشاركين من ضمن الخمس وزراء (02) والخبراء (02). سيتم انتخابهم في الفاتح من شهر مارس المقبل. وذلك على هامش المؤتمر الدولي للهاتف النقال الذي تحتضنه مدينة برشلونة.

وقد تم اختيار أعضاء المجلس من طرف لجنة ثلاثية مكونة من الاتحاد الدولي للاتصالات. والاتحاد الإفريقي، وتحالف سمارت إفريقيا.