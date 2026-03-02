وزير البريد يشارك في المؤتمر العالمي للموبايل ببرشلونة

شارك وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم الإثنين، على رأس وفد هام، في فعاليات المؤتمر العالمي للهاتف التقال MWC2026 المنعقد بمدينة برشلونة.

وحسب بيان للوزارة، ضم الوفد الجزائري ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية الناشطة في قطاع الاتصالات. على غرار مؤسسة اتصالات الجزائر، موبيليس، ومؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية، واتصالات الجزائر اوروبا.

كما شهدت المشاركة الجزائرية حضور مؤسسات ناشئة تكنولوجية، مختصة في تطبيقات المحادثة والتواصل الاجتماعي.

كما شارك الوزير في الاجتماع الوزاري المخصص لموضوع تحديات الاطياف الترددية وتجديد التراخيص من أجل الاستثمار المستدام. والذي جمع عدداً من وزراء القطاع من مختلف دول العالم. وخبراء دوليين لمناقشة أفضل السبل لضمان تطوير البنية التحتية للاتصالات ودعم الاستثمار في الشبكات المستقبلية.

وخلال مداخلته، أكد الوزير أن سياسة الطيف الترددي تمثل قراراً سياديا ، اقتصادياً و استراتيجياً.

مشيراً إلى أن الهدف من تسعير الطيف لا ينبغي أن يقتصر على تعظيم عائدات المزادات. بل يجب أن يركز أساساً على تعزيز الاتصال الرقمي وتحفيز النمو الاقتصادي.

كما شدد على أن الرسوم المرتفعة على الطيف الترددي قد تؤدي إلى تأخير الاستثمار في البنية التحتية الرقمية. لاسيما في ما يتعلق بنشر شبكات الجيل الخامس والسادس.

داعياً إلى اعتماد مقاربات متوازنة تشجع على الاستثمار طويل المدى في القطاع.

وتندرج هذه المشاركة في إطار حرص الدولة على تعزيز حضورها في الفضاء التكنولوجي و الرقمي الدولي. وتطوير شراكات استراتيجية من شأنها دعم التحولات والتطورات التكنولوجية. وتوسيع فرص الاستثمار والابتكار في قطاع الاتصالات.