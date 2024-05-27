وزير البريد يشارك في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS-2024)

يشارك وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، بداية من يوم الإثنين. في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS-2024)، الذي تجري فعالياته بجنيف-سويسرا.

هذا الحدث رفيع المستوى الذي ينظمه الاتحادُ الدولي للاتصالات بالتعاون مع عدد من الوكالات الأممية والشركاء. يعد بمثابة محطة بارزة بعد عشرين عامًا من التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات. التي انعقدت على مرحلتين: جنيف في عام 2003 وتونس في عام 2005. والتي تم خلالها وضع إطار للتعاون العالمي. ضمن رؤية تهدف إلى بناء مجتمعات معلومات ومعرفة ذات أبعاد إنسانية وشاملة وموجهة نحو التنمية.

وسيشارك بيبي تريكي خلال هذه الفعاليات في جلسات رفيعة المستوى ومائدة مستديرة وزارية.

كما سيلتقي عددا من نظرائه من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات فضلا عن مسؤولي هذه الهيئة. لتبادل وجهات النظر واستعراض فرص وآفاق التعاون في هذا المجال.