وزير البريد يشارك في منتدى حوكمة الأنترنت بالنرويج

شارك وزير البريد والمواصلات السلكية، سيد علي زروقي، في فعاليات منتدى حوكمة الإنترنت (IGF)، المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة، والجارية أشغاله بمدينة ليلستروم (أوسلو)، النرويج.

وحسب بيان للوزارة، كان لزروقي مشاركات في عديد الفعاليات المبرمجة، لاسيما الجلسات رفيعة المستوى التي تتناول مواضيع هامة مرتبطة بالحوكمة التقنية والاستراتيجية للشبكات، تعزيز صمود البنى التحتية للاتصالات، الإدارة السيادية للموارد الرقمية الحساسة.

فضلاً عن قضايا الأمن والثقة الرقمية والتشغيل البيني في ظل بيئة تكنولوجية عالمية متسارعة التغير. كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عديد النظراء و الفاعلين.

كما حضر الوزير، اجتماعا تحضيريا للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20) التي ستنظم بحر شهر جويلية المقبل. وهو الاجتماع الذي جمع عددا من الوزراء الأفارقة المكلفين بالإتصالات. وإضافة إلى ممثلي بعض المنظمات الدولية ذات الصلة.

ويعتبر منتدى حوكمة الإنترنت منصة عالمية محورية للحوار متعدد الأطراف حول قضايا حوكمة الإنترنت. حيث يجمع سنويًا مسؤولين حكوميين، منظمات دولية، خبراء تقنيين، وممثلين عن القطاع الخاص.