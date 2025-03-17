وزير البريد يشدد على الاستجابة السريعة لأعطال الشبابيك الآلية وتعزيز الدفع الإلكتروني

شدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيدعلي زروقي، على ضرورة الاستجابة السريعة للأعطال التقنية الخاصة بالشبابيك الآلية، وتعزيز الدفع الإلكتروني.

وأكّد زروقي خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية وهران، أمس الأحد، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، على ضرورة تخصيص فضاء لهواة جمع الطوابع البريدية وتنظيم أنشطة ذات صلة.

وبالمناسبة أجرى الوزيران جولة ميدانية شملت عدة مشاريع استراتيجية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. أين اشرفا على وضع حجر الأساس لمركز بيانات متطور ومركز حوسبة للذكاء الاصطناعي. الذي سيعزز البنية التحتية التكنولوجية للجزائر، حيث سيوفر حلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. مع التركيز على ترشيد استهلاك الطاقة عبر تكنولوجيات مستدامة.

كما افتتحا الوزيران مركز خدمات موبيليس بوهران، يضم مركز تطوير المهارات الذي يوفر تكوينًا مجانيًا للشباب. في التقنيات الحديثة، دعمًا لرؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إنشاء 20,000 مؤسسة ناشئة.

بالإضافة إلى الإطلاع على خطط توسعة شبكة النقال في الولاية، مع الالتزام بتحسين تغطية الطريق السيّار شرق-غرب. خلال شهرين.

من جهته، أكد وزير البريد على أهمية استكمال ربط ولاية وهران بالألياف البصرية بحلول سبتمبر 2025 وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني. كما أمر بإجراء دراسة لإعادة تأهيل مركز الراحة لعمال القطاع بالأندلسيات، وضمان شفافية الاستفادة من خدماته.

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