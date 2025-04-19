وزير البريد يشدد على تقريب الخدمات البريدية من المواطنين

شدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، علي زروقي، على أهمية ضمان جوارية الخدمات البريدية وتقريبها من المواطنين.

وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير، في تصريحات صحفية، على هامش زيارته اليوم، إلى ولاية عنابة، أن القطاع يعمل على تحسين جودة الخدمات بما يتماشى وتطلعات المواطنين.

هذا واستمع الوزير، في أول محطة من زيارة العمل، إلى عرض قدّمه المدير الولائي للقطاع، تضمّن أهم مؤشرات البريد والاتصالات.

بالإضافة إلى المشاريع الجارية المبرمجة لسنة 2025، وعلى رأسها عملية تعميم تكنولوجيا الألياف البصرية إلى المنازل. التي تعرف تقدم ملحوظا.

كما تم التطرق إلى عدد من الإنشغالات، لاسيما ما تعلق منها بالشبابيك الآلية للنقود. وكذا تدعيم بعض الأقطاب العمرانية الجديدة، لا سيما المدينة الجديدة ذراع الريش، بمكاتب بريدية جديدة نظراً للضغط المسجل على المرافق الحالية.

بالإضافة إلى ضرورة تدعيم تغطية شبكة الهاتف النقال بعدد من الأحياء ومحاور الطرق.

وكشف الوزير، أن حصة جديدة من الشبابيك الآلية في طور الإجراءات وستدخل الخدمة قريباً.

كما أعطى تعليمات لتسجيل مشاريع لإنجاز مكتبين بريديين بالمقاطعة الإدارية ذراع الريش. والاستعانة بالمكاتب المتنقلة لتخفيف الضغط الحالي.

وفيما يخص تحسين التغطية بشبكة الهاتف النقال، قال الوزير، أن القطاع برمج خلال سنة 2025. إنجاز 136 محطة جديدة من شأنها تحسين جودة التغطية.

تدعيم المقاطعة المقاطعة الإدارية ذراع الريش بمكاتب بريدية جديدة

وفي المحطة الثانية من زيارة العمل، تنقّل الوزير إلى المقاطعة الإدارية ذراع الريش. حيث قام بزيارة تفقدية للمكتب البريدي الذي استفادت منه المقاطعة مؤخراً.

وشدد الوزير على أهمية ضمان جوارية الخدمات البريدية وتقريبها من المواطنين. حيث أسدى تعليمات بالشروع الفوري في تدعيم المنطقة بمكاتب بريدية إضافية لتخفيف الضغط المسجل حاليا. وذلك من خلال وضع مكاتب بريدية متنقلة حيز الخدمة.

كما أمر الوزير بإطلاق أشغال تهيئة عدد من المحلات لاحتضان مكتب بريدي جديد. وإنجاز فضاء خاص بالخدمات مخصص للشبابيك الآلية.

وفي السياق ذاته، أكد زروقي على ضرورة مباشرة الإجراءات المتعلقة بإنجاز مكتبين بريديين جديدين. استجابةً للطلب المتزايد وتحسيناً لجودة الخدمة.