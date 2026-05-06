وزير البريد يشدد على ضرورة التقيد الصارم بالمعايير المحددة لجودة الخدمة

ترأس سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لقاء عمل جمعه برئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية. وبحضور متعاملي الهاتف النقال في الجزائر.

وخصص لقاء وزير البريد، لتقييم مدى تقدم عمليات تغطية محاور الطرقات الرئيسية، باعتبارها شرايين حيوية للاقتصاد الوطني. ولا سيما المحاور ذات الكثافة العالية في تنقل الأشخاص وحركة البضائع.

وفي هذا الإطار، تمّ التطرق إلى وضعية التغطية وجودة الخدمة على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب. بعد انقضاء الآجال المحددة للمتعاملين من أجل ضمان التغطية المطلوبة.

كما تمّ عرض نتائج الاختبارات الميدانية التي باشرتها سلطة الضبط لتقييم جودة الخدمة المقدمة. والوقوف على مدى احترام الالتزامات القانونية والتنظيمية والتعاقدية ذات الصلة.

وأكد وزير البريد، بهذه المناسبة، على ضرورة التقيّد الصارم بالمعايير المحددة في مجال التغطية وجودة الخدمة. مشدداً على أن أي تقصير مثبت في الوفاء بالالتزامات سيترتب عنه تطبيق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

كما تمّ، في السياق ذاته، تحديد آجال واضحة لتوسيع وتحسين التغطية على مستوى المحاور الاستراتيجية شمال–جنوب. لا سيما الطرق الوطنية رقم 1 و3 و6، وخاصة المقاطع الممتدة عبر المناطق الصحراوية والبعيدة. بما يضمن استمرارية خدمات الاتصالات عبر مختلف مناطق الوطن.

وشدّد الوزير على أن تحسين جودة خدمات هو ضرورة اقتصادية واجتماعية وأمنية، مرتبطة مباشرة بسلامة المواطنين. وحركة النقل، ودعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز العدالة الرقمية بين مختلف مناطق البلاد.

