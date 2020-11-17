وزير البريد يطمئن المواطنين: السيولة متوفرة لكن يجب إحترام الإجراءات الوقائية

طمأن، اليوم الثلاثاء، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، المواطنين بتوفر السيولة في جميع مراكز البريد.

وقال الوزير، على هامش إطلاق حملة تعقيم مراكز البريد، “أطمئن جميع المواطنين أن السيولة متوفرة في جميع مراكز البريد عبر القطر الوطني”.

وتابع الوزير “يجب على المواطنين فقط إحترام الإجراءات الوقائية اثناء التنقل لسحب معاشاتهم او أجورهم”.

وأكد وزير البريد أن “الوزارة وفرت كل التسهيلات من اجل سواء صب معاشات المتقاعدين أو السحب عبر كل موزعات المراكز”.

ودعا بومزار المتقاعدين “لإحترام الإجراءات الوقائية لمنع نفشي فيروس كورونا، وكذا إحترام التواريخ المحدد لصب المعاشات”.

كما أكد وزير البريد “أن عدد المتقاعدين يبلغ اكثر من 3 ملايين متقاعد، كان صب كل مستحقاتهم خلال 3 أيام، لذلك وسعنا العملية لمدة 9 أيام”.

وقال بومزار أن “العمل يتواصل بالتنسيق مع وزارة العمل والصندوق الوطني للتقاعد من أجل توسيع عملية صب الاجور قبل تاريخ الـ 15 لأن الـ 18 من شهر لا يكفي”.