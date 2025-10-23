وزير البريد يكشف جديد قضية لعبة “فورتنايت” في الجزائر

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم، عبر حسابه على منصة إكس، أن شركة EpicGames تواصلت مع اتصالات الجزائر.

وذلك بخصوص جديد قضية لعبة “فورتنايت” Fortnite.

وكتب الوزير زروقي، في تغريدة له: ” لاحظتُ التفاعل الواسع حول لعبة فورتنايت.. تواصلت معنا شركة EpicGames. بالتعاون مع اتصالات الجزائر”.

وتابع الوزير: “نستكشف سبل توفير تجربة رقمية أفضل وأكثر أمانًا للمستخدمين الجزائريين”.. “مما يعزز الثقة والتوازن والترفيه الرقمي الممتع للجميع”.