وزير البريد يكشف عن خطة قطاعه لتخفيف الضغط عن مكاتب بريد الجزائر
كشف وزير البريد والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي ان بريد الجزائر اليوم يملك شبكة من أكثر من 4000 مكتب عبر الوطن. حتى يكون قريب من المواطن عبر كامل ربوع الوطن.
وقال الوزير خلال نزوله ضيف على برنامج 52 دقيقة إقتصاد أزيد من 4000 مكتب بريد موزع عبر الوطن. نجد 95 بالمائة منهم مربوطة بالألياف البصرية بالإضافة غلى ربطها بالنقال أوالساتل.
وتابع كريم بيبي تريكي أن بريد الجزائر تتوفر اليوم على أزيد من 65 مكتب بريد متنقل عبر المناطق النائية. حتى يقدم خدمة مقربة لكل المواطنين.
وأشار الوزير إلى وجود بعد العراقيل ونقص في الخدمة في بعض المكاتب. ولكن على العموم يؤكد الوزير ان بريد الجزائر يقوم بخدمة مقبولة.
وفي ذات السياق كشف الوزير عن خطة الحكومة لتخفيف الضغط عن مكاتب بريد الجزائر .وذلك من خلال فتح عدد من الكاتب الجديدة. وكذا إعادة تأهيل المكاتب الموجودة لتحسين ظروف إستقبال الزبائن. وأيضا تحسين ظروف عمل الموظفين.
كما ان هناك خدمة تقدم خارج المكاتب عبر البريد الالي أوالأنترنت. ومن المتوقع الوصل إلى 600 شباك ألي جديد.
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تم اليوم الثلاثاء إبرام إتفاقية بين بريد الجزائر والوكالة الوطنية للتشغيل تتعلق بمنحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية.
وحسب مؤسسة بريد الجزائر فإن الإتفاقية تتعلق بتقديم خدمة “التحويلات المتعددة”. أين سيتم صب منحة البطالة من طرف وكالة التشغيل للمستفدين منها وذلك عبر مكاتب البريد.
وحضر مراسيم التوقيع المدير العام لبريد الجزائر لؤي زيدي وكذ المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر بمقر المديرية العامة . وتندرج هذه الإتفاقية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن منحة البطالة
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أنهت الوكالة الوطنية للتشغيل إلى علم كافة الشباب طالبي الشغل الراغبين في الاستفادة من منحة البطالة. أن أول مرحلة في العملية تتم عبر التسجيل لدى مصالح الوكالة.
ودعت الوكالة الوطنية للتشغيل كل طالبي الشغل غير المسجلين لدى مصالحها إلى التسجيل عن بعد بالولوج إلى موقع الوكالة.
من جهة أخرى، أحاطت الوكالة الوطنية للتشغيل إلى علم طالبي الشغل المسجلين لدى مصالحها. أن عملية الاستفادة من منحة البطالة تتم حصريا عبر المنصة الرقمية minha.anem.dz.
كما تسمح ذات المنصة لطالبي الشغل تسجيل معلوماتهم الشخصية والتأكد من استيفائهم شروط الاستفادة من المنحة. ثم حجز موعد المقابلة مع مستشاري التشغيل للملحقة المحلية للتشغيل التابعين لها إقليميا. مرفوقين بوصل موعد المقابلة وكذا وثيقة التعهد للتأكد بمن صحة المعلومات المصرح بها.
وعليه، تدعو الوكالة الوطنية للتشغيل إلى ضرورة التقيد باحترام مواعيد المقابلة المبرمجة مسبقا قبل التنقل إلى الملحقة المحلية للتشغيل. وأن تحيين التسجيل لدى مصالحها يتم بصفة آلية.
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صب منحة البطالة بداية من هذا التاريخ
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، عن برنامج صب منحة البطالة التي أقرها مؤخرا رئيس الجمهورية. حيث سيكون ذلك في تاريخ 28 من كل الشهر. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ الانطلاق في صرفها يكون ابتداء من شهر مارس الداخل.
كما أشار الوزير في السياق ذاته، إلى أن تسجيلات الاستفادة من منحة البطالة سيتم الكترونيا. في حين أكد الوزير في فوروم الإذاعة، أن الشباب الراغب في الاستفادة من منحة البطالة بإمكانه التسجيل الكترونيا على المنصة الرقمية. التي ستستحدثها الوكالة الوطنية للتشغيل والتي يكون تفعيلها يوم 25 فيفري الجاري.
كما قال شرفة أن منحة البطالة سيتم الشروع في صبها بداية من شهر مارس المقبل. وستكون دائمة إلى غاية حصول المستفيد على منصب عمل في القطاع العمومي أو الخاص.
وأضاف الوزير أن هذه المنصة ستسمح بإحصاء عدد الأشخاص الذين استوفت فيهم الشروط للإستفادة من هذه المنحة.