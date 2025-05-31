وزير البريد ينهي مهام عدة مسؤولين بعد فشل رقمنة مسابقة التوظيف

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم السبت، عن انهاء مهام عدة مسؤولين بعد فشل عملية رقمنة مسابقة توظيف في قطاع البريد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تسعى إلى إدراج الرقمنة كأداة أساسية لضمان النزاهة والإنصاف. حيث تم لأول مرة تنظيم مسابقة توظيف في قطاع البريد عبر اختبار رقمي عن طريق منصة إلكترونية. تعتمد نظام الأسئلة متعددة الاختيارات (QCM)، غير أن هذه العملية، التي كانت تهدف إلى إرساء معايير حديثة في التوظيف شهدت خللاً تقنياً حال دون السير العادي للاختبار وأثار موجة استياء لدى المترشحين.

وأشار المصدر نفسه، أهن حرصًا على ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قرر وزير البريد سيد علي زروقي. إنهاء مهام كل من مدير عام مجتمع المعلومات بالوزارة، مسؤول الأمن المعلوماتي بالوزارة. مدير نظم المعلومات بمؤسسة بريد الجزائر وهذا بصفتهم المشرفين المباشرين على تنظيم هذه المسابقة الرقمية.

كما تم الشروع في فتح تحقيق دقيق للكشف عن أسباب هذا الخلل وتحديد المسؤوليات بكل شفافية، يضيف البيان.

من جهة أخرى، طمأنت الوزارة كافة المترشحين بأن المسابقة سيتم إعادتها في أقرب الآجال، في ظروف شفافة ومحكمة تضمن مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، وتُكرّس التوجه نحو رقمنة الخدمات العمومية بكل مهنية وصرامة.

وفي ختام البيان، أكدت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تمسكها بمسار التحديث والرقمنة. رغم كل محاولات التشويش، وستبقى وفية لالتزاماتها تجاه المواطن، قائمة على مبادئ الشفافية، والعدالة، والمساءلة.

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“2Go” أنترنت مُهداة للمترشحين المقبولين بمسابقة بريد الجزائر

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، أنه سيتم توفير “2Go” سعة أنترنت صالحة لمدة 24 ساعة، لكافة المترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان الرقمي لمسابقة التوظيف الوطنية.

وحسب بيان للمؤسسة، تمت هذه العملية، بالتنسيق مع متعاملي الهاتف النقال الثلاثة (اوريدو، موبيليس، و جازي). وتفعل سعة الانترنت المهداة، يوم 30 ماي 2025، وذلك لضمان اتصال مستقر طيلة يوم 31 ماي.

وذكرت المؤسسة، أنه يمكن تحميل الاستدعاء عبر منصة careers.poste.dz. كما أن رابط الولوج إلى الامتحان متوفر على نفس المنصة، وسيُفعّل عند موعد الامتحان.

كما سيتم إرسال نفس الرابط أيضًا عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) وعبر البريد الإلكتروني. وذلك لضمان استلامكم له عبر الوسيلة المناسبة لكم.

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