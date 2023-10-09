وزير البريد يهنئ عمال القطاع بمناسبة اليوم العالمي للبريد

هنأ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، اليوم الإثنين، عمال قطاع البريد بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للبريد.

وقال الوزير في تهنئته “أتوجه للزميلات و الزملاء في قطاع البريد بأصدق التهاني مشفوعة بأبلغ عبارات التقدير. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد، كل عام و انتم بألف خير”.

ويُحتفل باليوم العالمي للبريد سنوياً في 9 أكتوبر، وهو الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي في عام 1874. في العاصمة السويسرية برن. وأعلن عن تاريخ اليوم العالمي للبريد في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي. الذي عقد في طوكيو، باليابان في عام 1969. ومنذ ذلك الحين تشارك بلدان في جميع أنحاء العالم في الاحتفالات، وتستخدم العديد من الدول المناسبة لعرض وترويج المنتجات والخدمات البريدية الجديدة.