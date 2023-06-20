وزير البريد: يوجد تنسيق مستمر بين الجزائر ومصر لتأمين استخدام التكنولوجيات الحديثة

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أنه يوجد تنسيق مستمر بين الجزائر ومصر .في مختلف المحافل الدولية ومنها الاتحاد الدولى للاتصالات. لخدمة مصالح شعوب المنطقة وتأمين استخدام التكنولوجيات الحديثة.

وخلال زيارة عمل إلى مصر التي يقوم بها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي. ترأس رفقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، عمرو طلعت. اجتماعا موسعا بحضور إطارات سامية من كلا البلدين، تناول استعراض المشاريع الاستراتيجية المنجزة. وتلك الجاري إنجازها في الجزائر في مجال البريد والاتصالات الإلكترونية. فضلا عن استراتيجية “مصر الرقمية”.

وخلال الإجتماع تم مناقشة سبل دفع التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. و التي تتعلق بالخدمات البريدية، البنية التحتية للإتصالات، تنظيم الاتصالات، صناعة مراكز البيانات. تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ودعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

حيث أكد تريكي أن الجزائر ومصر تتشاركان في التاريخ كما تتقاسم الطموحات المستقبلية لاسيما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مشيرا إلى حرص الدولتين على توجيه الاهتمام نحو الشباب والاستثمار في قطاع التكنولوجيات الحديثة. مؤكدا على أهمية المزج بين عراقة المؤسسات المقدمة لخدمات البريد والحداثة من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة.

كما نوه بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات بمصر. معربا عن تطلعه إلى أن تثمر هذه الزيارة عن وضع ملامح للتعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والذي يعد من أبرز محاوره التعاون في مجال البنية التحتية للاتصالات وتشجيع الابتكار ودعم الشركات الناشئة.

وزير الاتصالات المصري يشيد بتجربة الجزائر في مجال الشركات الناشئة

أكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، على عمق وتميز العلاقات المصرية الجزائرية وتعدد مجالاتها. مشيرا إلى أن ملفات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية. ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية ثرية ومتعددة. حيث تم الاتفاق على العمل أن يكون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. في مقدمة القطاعات التي تشهد نموا بين البلدين الشقيقين .وذلك من خلال فتح آفاق للتعاون في مجالات البريد، والشبكة التحتية المعلوماتية وتبادل الرؤى. حول التجارب النجاحة في المجهودات الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى جذب استثمارات في مراكز البيانات وتحقيق التكامل بين مراكز البيانات والاتصالات الدولية بين البلدين.

هذا وقد أكد عمرو طلعت على التعاون في مجال تشجيع الشباب على إنشاء الشركات الناشئة. مشيدا بتجربة الجزائر في هذا المجال.

وبدوره أكد حميد شبيرة، سفير الجزائر بالقاهرة على أهمية زيارة الوزير لمصر. في ضوء العمل على تعزيز التعاون بين البلدين، مُعربا عن تطلعه إلى نتائج الزيارة. والتي تعد أحد نتائج اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

يشار أن الوزير والوفد المرافق له زاروا في اليوم الأول مركز البيانات الدولي التابع للشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية. إضافة إلى مركز إبداع مصر الرقمية (Creativa) بجامعة القاهرة الذي يمثل فضاء جامعيا لتشجيع البحث. والتطوير والإبداع وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أين استمعوا إلى شروحات مفصلة حول أنشطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها. لإتاحة التدريب التقني المتخصص ودعم الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشباب.