وزير البريد .. يوضح حول مِنَح عمال بريد الجزائر

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم الجمعة، حرصه على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال البريد الذين يشكلون عموده الفقري.

وخلال إشرافه على حفل نهائي سباق سعاة البريد، أشار الوزير إلى أنه ومنذ توليه مسؤولية هذا القطاع، بادر باتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى تحسين أوضاع العمال وتعزيز أداء المؤسسة.

كما ثمّن بعض المنح لفائدة عمال مؤسسة بريد الجزائر، اعترافًا بجهودهم.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا مما أمكن تحقيقه على المدى القريب. مؤكدا العمل على تدعيمها بمزيد من التدابير، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن تحسين ظروف العاملين في بريد الجزائر هو خطوة أساسية نحو تقديم خدمات ذات جودة عالية، وتعزيز مكانة هذه المؤسسة العريقة ضمن التحولات الرقمية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا.

وعلى هامش تكريم الفائزين في سباق سعاة البريد كشف الوزير عن إطلاق عملية تجديد الفروع النقابية. بهدف تأسيس نقابة خاصة بعمال بريد الجزائر، بعد لقاء جمعه مع الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البريد والمواصلات.

وأضاف الوزير أنه تم تصنيف أكثر من 760 مكتبًا، ما يسمح بتخفيف الضغط على المكاتب المكتظة، وتعزيز الموارد البشرية. خصوصًا تلك المصنفة في الدرجة الرابعة (R4) والتي كانت تعمل بعامل واحد فقط.

وتكذا عزيز الموارد البشرية عبر عملية توظيف حديثة شملت 498 عاملاً جديدًا لدعم الشبكة البريدية.