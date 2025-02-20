وزير البريد يُسدي تعليمات هامة حول السيولة والأنترنت 

ترأس سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مساء اليوم، بولاية سطيف، لقاءً جمعه بالمسؤولين المحليين للقطاع، حضورياً بالنسبة للولايات الشرقية، وعبر تقنية التحاضر عن بعد بالنسبة للولايات الأخرى.

وحسب بيان الوزاة، شكّل اللقاء فرصة سانحة للوقوف عن قرب على وضعية نشاط القطاع بالولايات.

وخلال اللقاء أسدى الوزير جملة من التعليمات أكد فيها على ضرورة ضمان جاهزية الشبابيك الآلية للنقود. وتزويدها بالسيولة المالية اللازمة بصورة دورية.

كما شدد الوزير على التدخل السريع لإصلاح الأعطاب فور حدوثها. وكذا المتابعة الحثيثة لعملية تنصيب حصة 600 شباك آلي جديد عبر ولايات الوطن ضمن الآجال المقررة.

أما بالنسبة لشبكة الهاتف النقال والأنترنت النقال، أكد الوزير على تسريع تنفيذ برنامج الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية الخاص بتغطية 1400 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة بهذه الشبكة عبر التراب الوطني. لتمكين المواطنين من الاستفادة منها في أقرب وقت.

وأسدى الوزير تعليمات من أجل العمل على استغلال قدرات الاستيعاب المتوفرة في شبكة الألياف البصرية.