وزير البريد يُكرم أبناء القطاع الناجحين في شهادة البكالوريا

كرم وزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية ابراهيم بومزار، اليوم الأربعاء، تلاميذ أبناء القطاع الناجحين في شهادة البكالوريا دورة 2020.

وقد تم تنظيم حفل التكريم، عبر تقنية التحاضر المرئي مع مختلف مديريات البريد لتكريم أبناء القطاع.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، والتي تتزامن مع ذكرى الفاتح من نوفمبر المخلدة لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، حث الوزير على الوقوف إجلالا وإكبارا لفضل أجدادنا الشهداء البررة والمجاهدين الأشاوس.

ودعا الوزير، الناجحين للسير على نهجهم القويم وتسلم أمانتهم بالذود عن هذه الأرض الطيبة مع الحرص على المشاركة في ازديادها عزة ورفعة، بسلاح العلم والبحث والابتكار.

وهي الأمانة التي سيعمل الشعب الجزائري على توطيد صونها من خلال الاستفتاء حول مشروع التعديل الدستوري المقبل، يضيف الوزير.

كما ذكّر الوزير، بأن قطاع البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية يشرف على تأطير مؤسستين متخصصين في علوم الاعلام و الاتصال بمختلف تطبيقاتها.

ويتعلق الأمر بكل من “المعهد الوطني للبريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال”، و”المعهد الوطني للاتصالات و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال”.

موضحا بأن هاتين المؤسستين، يقترحان مسارات تكوينية متميزة ذات مستوى عال، تسمح لخريجيها أن يشكلوا ثروة بشرية ذات كفاءة لمرافقة بلدهم في مسعاه الرامي إلى بلوغ الطفرة التكنولوجية المرجوة، و اللحاق بركب التحول الرقمي و الاقتصاد المبني على المعرفة.