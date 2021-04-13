وزير البريد يُهنئ عمال القطاع بحلول رمضان ويدعوهم لخدمة المواطنين بتفانٍ

هنأ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الثلاثاء، عاملات وعمال القطاع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في رسالة التهنئة: “أخص أبناء وطني وأفراد أسرة البريد من عاملات وعمال، بأطيب التهاني وخالص التبريكات”.

وأضاف الوزير: “أرجو من المولى عز وجل أن يجعله بادرة خير ويمن وعافية، وسانحة لاستزادة الأجر والثواب”.

وأكد بومزار، إن هذه المناسبة، تلتئم فيها وشائج التراحم والتكافل بين أبناء شعبنا، وتحفز على مواصلة خدمة المواطنين بتفان ومثابرة متجددين.

وذكر الوزير، بإلتزام قطاعه الراسخ بتغطية احتياجاته والاستجابة لتطلعاته من خلال التحسين المستمر لأداء مرفقه الحيوي.