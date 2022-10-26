وزير البريد: 10 ملايين مستفيد من بطاقة الدفع الإلكتروني “الذهبية”

كشف وزير البريد والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أن مخطط عمل القطاع يعرف وتيرة جد متقدمة في ميدان البريد والاتصالات. كما تم رفع القدرات من حيث النطاق الترددي الدولي.

وقال الوزير، خلال إستماعه من قبل لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، أنه سيتم الشروع في أشغال رفع القدرات من حيث النطاق الترددي الدولي لتصل إلى 3.8 تيرابايت في الثانية نهاية سنة 2022. مقابل 2.8 تيرابايت سنة 2021. بالإضافة إلى الانضمام إلى مشروع جديد للكوابل البحرية، من المقرر وضعه حيز الخدمة إبتداء من سنة 2025.

وفيما يتعلق بالولوج إلى شبكة الأنترنت الثابتة فقد أشار الوزير تريكي إلى بلوغ عدد مشتركي شبكة الأنترنت الثابتة 4.5 مليون مشترك شهر أكتوبر 2022. بالإضافة كذلك إلى زيادة الحد الأدنى لسرعة الأنترنت من 04 ميجابايت في الثانية إلى 10 ميجابايت في الثانية. وتوصيل 406.678 مشترك بالألياف البصرية إلى المنازل.

كما أشار الوزير تريكي إلى تكثيف شبكة الأنترنت من الجيل الرابع 4G في 58 ولاية. مع إقامة 2000 موقع للجيل الرابع ووضعها حيز الخدمة. إضافة إلى رفع متوسط حجم البيانات المستهلكة من قبل مشتركي الإنترنت النقال نتيجة للاستخدام الأمثل لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وترشيده.

وفي إطار مشروع تغطية مناطق الظل كشف الوزير، عن تغطية 410 منطقة بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية بنسبة 80 بالمائة. في حين تم إنجاز 38 موقع لتغطية مناطق حدودية وتعزيز الشبكة الوطنية الأساسية للإنترنت.

وأوضح الوزير، أن القطاع يهدف إلى تطوير الخدمات ووسائل الدفع الإلكترونية وتشجيع التجارة الإلكترونية. أين تم إنشاء 33 مكتب بريد وتهيئة 72 مكتبا وإعادة تأهيل 223 مكتب قائم. بالإضافة كذلك إلى اقتناء 600 جهاز صراف آلي. ووضع 50 بالمائة منها حيز الخدمة الفعلية. إنتاج وتوزيع ما يفوق 6 ملايين بطاقة الدفع الإلكتروني “الذهبية” ليبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة حوالي 10 ملايين.

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