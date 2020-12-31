وزير البريد.. 2020 كانت صعبة جدا و”جيزي” حققت 52% من تغطية الجيل الـ4

قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، اليوم الخميس، إن سنة 2020 كانت جد صعبة لكنها تميزت بالتكنولوجيا.

وأوضح وزير البريد ، أن تحرير أزمة الذبذابات، كانت من بين هذه السياسات التي تم اخذها مع المتعاملين.

وأشار بومزار، إلى أن ما يهم القطاع هو تحسين خدمة المواطن، مضيفا إلى عدم وجود اي تمييز بين المتعاملين.

وعن المتعامل “جيزي”، صرح الوزير أنها اختتمت سنة 2020 بتحقيق ما نسبته 52 بالمائة من تغطية في جيل رابع.

وقال بومزار، إن “جيزي” حققت استثمار ما قيمته 26 مليار دينار أواخر السنة الجارية لتحسين الخدمات.