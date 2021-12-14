وزير البيئة تشارك في فعاليات اليوم الدراسي حول الاقتصاد الاجتماعي والدائري

شاركت وزيرة البيئة سامية موالفي في فعاليات اليوم الدراسي حول الإقتصاد الإجتماعي والدائري.

وخصص هذا اليوم الدراسي لبحث وضعيته وآفاقه تطويره في الجزائر.

وقد نظم بالشراكة مع السفارة البريطانية في الجزائر، بحضور سفيرة بريطانيا في الجزائر. وكذا BritishCouncil ومكتب الدراسات.

وجاءت مشاركة الوزيرة بدعوة من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد.

بالمناسبة قدمت الوزيرة كلمة أكدت من خلالها على الأهمية التي يوليها قطاع البيئة للاقتصاد الدائري وإيماننا بالدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الناشئة الخضراء في التحول الاقتصادي المنشود من الخطي التقليدي إلى الدائري الأخضر.

كما وجهت الوزيرة نداء للشباب الحامل للأفكار والمشاريع الناشئة للتقدم إلى مصالحنا وكلنا عزم على مرافقتهم لإنشاء وضمان استدامة مشاريعهم، وربطهم بالجهات الفاعلة والقادرة على تمويلهم.

ويأتي هذا التوجه تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية وفي إطار مخطط عمل الحكومة.

وعلى هامش اليوم الدراسي جابت الوزيرة رفقة الوزراء وسفيرة بريطانيا في الجزائر بالمعرض الذي قدمه شباب استطاع بعزيمته وبفضل دعم الدولة تحقيق مشاريعهم الناشئة.

وقد استمع الحضور إلى عروضهم التي تعكس قفزة نوعية الأفكار والحلول المقدمة.