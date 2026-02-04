وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي يحل بالجزائر

حل في هذه الأثناء، وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتشيتو فراتين بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.

وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها والوفد المرافق له إلى الجزائر للمشاركة في أشغال الندوة التي يظمها بنك الجزائر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحت عنوان: “شمال إفريقيا - ربط القارات وصنع الفرص”.

وكان في استقباله، على مستوى القاعة الشرفية الرئاسية لمطار هواري بومدين الدولي، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب.