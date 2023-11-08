وزير البيئة والأمن الطاقوي الإيطالي.. الجزائر تمثل شريكا مميزا لإيطاليا

ثمّن وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو فراتين، اليوم الثلاثاء بمدينة ريميني الايطالية، جودة العلاقات الجزائرية-الإيطالية. معتبرا أن الجزائر تمثل شريكا مميزا لإيطاليا. لاسيما في مجال الطاقة.

وقال فراتين في تصريح صحفي على هامش إشرافه على الإفتتاح الرسمي للطبعة الـ26 للصالون الدولي للاقتصاد الأخضر والدائري “إيكوموندو”. أن “الجزائر تعد من الشركاء المميزين لإيطاليا حيث تجمع البلدين علاقات ممتازة. تجسدها مختلف أشكال التعاون بين الحكومتين الجزائرية والإيطالية، والشراكة الإقتصادية والاتفاقيات المتعلقة بالغاز الطبيعي.

وأكد في هذا السياق إلتزام بلاده “الكبير” لتجسيد خطة دعم التعاون الإقتصادي مع بلدان شمال أفريقيا والتي أطلق عليها “إنريكو ماتيي”. مشيرا إلى أن تعزيز التعاون مع الجزائر يشكل أحد محاورها الرئيسية باعتبارها من أهم شركاء إيطاليا.

يذكر أن صالون “إيكوموندو” الذي افتتح أمس الثلاثاء تحت شعار “نظم الانتقال الايكولوجي”. يشهد مشاركة سبع هيئات ومؤسسات جزائرية ناشطة في مجال الطاقات المتجددة والتدوير.

وسيشارك الوفد الجزائري على وجه الخصوص في لقاءات عمل ثنائية “B2B” مع نظرائهم الإيطاليين والدوليين.

وتتميز هذه الطبعة بمشاركة قياسية تفوق 1500 شركة ناشطة في مجال الخدمات والتقنيات البيئية وتسيير المياه والنفايات، والنسيج، والطاقة الحيوية، وحماية التربة، فضلا عن مجالات النقل، والزراعة، والمدن المستدامة، من 30 بلدا، وهي أكبر مشاركة منذ إنشاء التظاهرة.

وضمن فعاليات التظاهرة، سيتم تنظيم أكثر من 230 ندوة وحلقة نقاش ستخصص لأفضل الممارسات في الاقتصاد الدائري، والحديث مع أبرز الشخصيات في هذا المجال، وترقية العلاقات التجارية في مختلف شعبه، كما سيتم التطرق فيها إلى التقنيات والجوانب التشريعية واتجاهات تطور هذا السوق.

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