وزير التجارة: “أزمة الزيت ستنتهي قبل حلول شهر رمضان”

كشف وزير التجارة كمال رزيق اليوم الثلاثاء أن أغلب المواد الإستهلاكية عرفت أسعارها إرتفاعا في الأسواق العالمية.

وخلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار قال رزيق ازمة الزيت التي عرفتها السوق الوطنية ستنهي قبل حلول شهر رمضان

وأكد الوزير ان هناك عصابة إفتعلت الأزمة من أجل المضاربة والإحتكار هي نفسها التي روجت الإشاعات بالنسبة للسميد العام الماضي.

وتابع الوزير أن هناك 12 نوع من الزيت منهم 10 أنواع مدعمة ومسقف سعرها بـ600 دينار أي زيت الصوجا.

ووواصل الوزير أن في الجزائر 6 مصانع لصناعة االزيت تعمل ليل نهار والإنتاج متوفر.

وقال وزير التجارة أن إحتياطي مادة زيت المائدة يكفي الجزائر إلى غاية نهاية شهر جوان 2021.

كما تأسف كمال رزيق على سلوك بعض المواطنين والمضاربة هو سبب ندرة مادة الزيت.