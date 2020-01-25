وزير التجارة.. أسبوع واحد لمعرفة غرام من الحليب أين يذهب ولن أرحم أحدا

أعطى وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت، للمديريات ، مهلة أسبوع واحد، لجمع احصائيات المتعلقة بالحليب.

وأوضح رزيق، خلال اجتماعه مع رؤساء الغرف والمصدرين، أنه من غير المعقول أن لا تملك وزارتي التجارة والفلاحة، معلومات حول مكان ذهاب الحليب.

وقال رزيق، أن أمام المدراء مهلة أسبوع لإعطائه كل الإحصائيات حول مكان ذهاب غرام واحد من الحليب.

ووجه رزيق كلمة لما أسماها بـ”مافيا الحليب” قائلا “من يريد أن يختبر قوة الدولة بعد أسبوع سيراها سواء كان تاجر او موزع حليب..أنا لا أهدد لكن سيرى الجميع جبروت الدولة.

تابعا “اقسم لكم بالله لن أرحم ولا شخص مسؤوليتي، امام الله وعند الدولة”.

وأضاف الوزير، أنه من غير المعقول انتاج 4.7 مليون كيس من الحليب، ثم “لا نجد الحليب في السوق”.

وأشار رزيق، إلى أن زيادة كمية انتاج الحليب ليس، حلا قائلا “هو بمثابة زيادة الماء للبحر”.