وزير التجارة.. أسعار المواد ستعود لمستوياتها العادية خلال الأيام المقبلة

قال وزير التجارة، إن أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، التي شهدت ارتفاعا منذ بداية رمضان، ستعود لمستوياتها العادية الأيام المقبلة.

وأوضح كمال رزيق، أن الأسعار في تراجع وتتجه تدريجيا نحو مستوياتها العادية.

وأشار أن العديد من المواد التي سجلت ارتفاعا بالأسعار خلال اليوم الأول من رمضان بالسنوات الماضية بقيت مستقرة هذه السنة.

وحسب رزيق، فإن ارتفاع أسعار بعض البضائع منذ بداية الشهر الفضيل يعود إلى الطلب القوي مقابل استقرار في العرض.

وأضاف الوزير، أن يجب على المواطن أن يدرك أن بعض المنتوجات ليست في موسمها، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

وتابع بالقول، “غير أن هذا لا يستثني وجود بعض الفئات من التجار الذين يستغلون هذه الفرصة للمضاربة في الأسعار”.