وزير التجارة :” أسعار spécial للمنتوجات في رمضان هذا العام “

أكد وزير التجارة السعيد جلاب، أن الأسعار ستكون إستثنائية، مشيرا الى وفرة المنتوجات بالاسواق.

جلاب وعلى هامش الزيارة الميدانية التي قادته الى العاصمة، قال إن اسعار الخضر والفواكه ستكون إستثنائية.

وأرجع الوزير السبب الى تشبع الاسواق بالمنتجات، والتي ستكون وفيرة نظرا لتزامنها وموسم الجني.

ومن جهته قال والي العاصمة عبد القادر زوخ إن الكرة في ملعب المستهلك، داعيا المواطنين تفادي التبذير.

وكان وزير التجارة ووالي ولاية العاصمة أشرفا صباح اليوم السبت على تدشين 4 أسواق جوارية بالعاصمة.

ويتعلق الأمر بالسوق الجواري ببلدية براقي،بئر توتة،باب الوادي، وباب الزوار.