وزير التجارة: أمام بائعي الحليب المدعم بأكثر من 25 دج مهلة أسبوع

حذر وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، بائعي الحليب المدعم بأكثر من 25 دينارا.

وأمهل وزير التجارة هؤلاء البائعين للحليب المدعم بأكثر من 25 دينارا، مهلة أسبوع للرجوع ودخول الصف القانوني.

وقال رزيق “التجارة المخالفين سينذرون مرة أولى دون إتخاذ أي إجراءات”. وأضاف “في حال إرتكاب نفس “الحماقة”سنتخذ الإجراءات اللازمة في حقهم، والتي قد تصل الغلق والشطب”.

وأشار رزيق “الحليب المدعم موجه للزواولة وعلى التجار إحترام ذلك”.

وأضاف قائلا “سنسير ببداية لينة مع المخالفين”، وأكد ” من لا يريد بيع الحليب المدعم بهذا السعر فلا يبيعه “.

كما أعلن رزيق أن وزارة التجارة لديها خطة بديلة لحل المشكل، وقال “قد نضطر للسماح للمنتجين ببيع الحليب مباشرة للمواطن إن تطلب الأمر ذلك”.