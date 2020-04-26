وزير التجارة: أوامر للمراقبين بوقف العمل بنظام المزايدة بأسواق الجملة

قال وزير التجارة كمال رزيق اليوم الأحد، أنه أسدى أوامر للمراقبين بوقف العمل بنظام المزايدة في أسواق الجملة .

وذلك بإجبارية إشهار الأسعار أمام التجار لمواجهة فوضى أسواق الجملة وجاء هذا خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية.

واعترف رزيق أن مصالحه لا تتحكم في شعبة التوزيع بالنسبة للخضر والفواكه وكذا اللحوم الحمراء مشيرا إلى وضع ميكانيزمات لضبط الأسواق .

وقال الوزير أن الهدف الذي يجري العمل عليه حاليا بالتنسيق مع عدة وزارات هو تقليص فاتورة الاستيراد مع الأخذ بعين الاعتبار المواد التي لا يمكن إنتاجها محليا.