وزير التجارة: إرتفاع حصة المطاحن إلى 100 بالمئة سيغرق السوق بالسميد ويضع حدا للمضاربة

ترأس وزير التجارة الطيب زيتوني، لقاء عمل مع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، و متعاملين اقتصاديين من أصحاب المطاحن.

يأتي هذا في إطار سلسلة اللقاءات التنسيقية مع مختلف الشعب المهنية. ومباشرة بعد رفع حصة المطاحن من القمح اللين المدعم، من 40 إلى 100 بالمئة من طاقة انتاج كل مطحنة على المستوى الوطني.

الإجتماع الذي حضره إطارات الوزارة ، تناول عدة مسائل ومقترحات التي من شأنها إعطاء ديناميكية جديدة للقطاع التجاري.

كما شدد الوزير على ضرورة تطوير شبكة التوزيع من أجل توفير مادتي السميد والفرينة. في كل مناطق الوطن ، خاصة بعد ارتفاع حصتهم من هذه المادة الأساسية.

كما أكد الطيب زيتوني، أن ارتفاع حصة المطاحن إلى 100 بالمئة ، سيعمل على اغراق السوق الوطنية بهذه المواد الأساسية الواسعة الإستهلاك . ما سيضع حدا للمضاربة والتذبذب في التوزيع.