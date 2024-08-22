وزير التجارة: إستحداث خلية الرصد والإنذار المبكر لتعزيز اليقظة الإقتصادية

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، عن إستحداث خلية الرصد والإنذار المبكر للإستشراف وتعزيز اليقظة الإقتصادية. عبر توفير لوحة القيادة ترتكز على ميكانيزمات حقيقية لوضع الحوكمة في صورة المتغيرات المناخية والجيوسياسية. وتوقعات الإقتصاد الكلي وأوجه التعاون المتبادل بين البلدان.

وأضاف وزير التجارة خلال كلمة له، أنه ولضمان الأمن الغذائي يستوجب رفع سقف الجهود في ظل التقلبات والأزمات التي يشهدها العالم باستمرار. و كسب الرهان بالإعتماد على إمكانيات بلادنا والقدرات المادية الطبيعية التي تؤهلها لتحقيق الهدف الاستراتيجي. في حالة حسن الإستغلال وتشجيع الإستثمار فيها لا سيما دفع آلية الإنتاج الزراعي والصناعي لتحقيق الإكتفاء الغذائي في المنتجات الاستراتيجية وتوفير مخزونات أمان فيها.

وأوضح الوزير، أن تحديد مؤشرات التصدير لن يتأت إلا بتوسيع التدابير المتخذة لمضاعفة الإنتاج الزراعي والصناعي. والعمل على زيادة المساحات المزروعة إلى تطوير المنتجات الصناعية باعتماد التكنولوجيا الحديثة. بنسج الشراكات المجدية مع الأجانب التي يملكون الخبرات لتحقيق الإكتفاء الذاتي المنشود في عديد المنتجات.

وأشار وزير التجارة إلى أنه ينتظر من خلية الرصد أن تستكشف مواطن القوة والضعف في الاقتصاد الوطني. بالإضافة كذلك إلى الإختلالات والإضطرابات الممكنة في سلاسل التوريد العالمي. مع تحديد وتحليل عناصر إستقلال السوق. من حيث قدرات الانتاج والتصنيع بما يتوافق والإحتياجات الوطنية والمؤشرات الإقتصادية وفق النمو الديموغرافي. وخطة تنويع مصادر الانتاج والتوريد وفق سياسة مالية مضبوطة لمرافقة الإجراءات التي ستتخذ. كما أن تجند مختلف القطاعات يؤدي إلى تنفيذ استراتيجية وطنية للأمن الغذائي بنجاح وتطوير الإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بشكل ملموس.