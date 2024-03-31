وزير التجارة: إستقرار السوق وتوفير السلع خلال شهر رمضان

عقد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بمقر الوزارة، إجتماعا تقييميا مع المدراء الجهويين والولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حضرها الإطارات المركزية. خصص لمناقشة تطورات السوق خلال شهر رمضان الكريم، وعطلة عيد الفطر المبارك.

تم خلال الإجتماع إستعراض الإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها لضمان توفر السلع الأساسية وبأسعار معقولة. حيث أكد الوزير أن التعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية، وإجراءاته الإستباقية لضمان توفير السلع الأساسية من خلال فتح مجال إستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء. ضبط الأسواق بشكل جيد خلال شهر رمضان الكريم، رفع حصة المطاحن الخاصة من القمح. ومضاعفة إنتاج الزيت والسكر ساهم في استقرار السوق خلال هذا الشهر الفضيل.

وأثنى زيتوني على التعاون والتنسيق التام بين وزارات التجارة وترقية الصادرات، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وزارة الصناعة والإنتاج الصدلاني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. ومساهمتهم الفعالة في استقرار أسعار المواد الواسعة الإستهلاك ووفرتها.

كما أشاد زيتوني، بجهود الإطارات المركزية والمدراء الجهويين والولائيين ومفتشي وأعوان الرقابة خاصة. في تنفيذ السياسات والتدابير التي تم اتخاذها. مؤكدا على أهمية العمل الجماعي والتنسيق الفعال لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المواطنين وتعزيز الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي.

كما أعرب الوزير عن ثقته في قدرة الاطارات والمدراء على مواصلة العمل بنفس الحماس والاجتهاد خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك. داعيا إلى تكثيف الجهود لضمان إستمرارية توفير السلع والخدمات الضرورية للمواطنين خلال هذه المناسبة الدينية.