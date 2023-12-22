وزير التجارة: إستيراد 85 ألف طن من اللحوم ولن نتسامح مع المتلاعبين بالأسعار

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن الدولة لن تتسامح مع المتلاعبين بأسعار اللحوم المستوردة.

و أضاف وزير التجارة، أن الدولة قدّمت تحفيزات ضريبية هامة لصالح المستوردين لضمان وصول هذه المادة الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة و محددة. كما أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يرفع الأسعار إلى أكثر من السعر المحدد من قبل الحكومة.

كما أكد وزير التجارة على ضرورة التوجه إلى تنظيم أسواق المواد الإستهلاكية للخضر والفواكه والمواد الغذائية. من أجل المحافظة على استقرار الأسعار. مشيرا إلى أن السلطات العليا للبلاد منحت كافة التسهيلات ورفعت كل العراقيل لضمان تموين متزن لمختلف المواد الغذائية وكذا الخضر والفواكه واللحوم. من أجل توفيرها بالكميات اللازمة ونحن الآن نسجل وفرة في المواد الاستهلاكية ولابد من طرحها في أسواق منظمة من أجل المحافظة على الأسعار.

وأضاف زيتوني، أنه تم الإنتهاء من عملية التموين وقد وفرنا كميات معتبرة من المواد الغذائية لاسيما ونحن على مقربة من شهر رمضان. حيث تم استيراد أكثر من 85 ألف طن من اللحوم التي ستعرض بسعر 1200 دج. فضلا عن توفير كميات كافية لمادتي السميد والفرينة. و أكثر من 500 ألف طن من البقول الجافة المخزنة. التي فاقت حجم الطلب إلى جانب إستيراد 185 ألف طن من فاكهة الموز. ما سيسمح بالمحافظة على استقرار الأسعار والقضاء على المضاربة”.

وصرح الوزير بأنه، سيتم إجراء شراكات مع مستثمرين أجانب من أجل تموين الأسواق. في إطار شراكة تنقل التكنولوجيات المتطورة وآليات التوزيع الحديثة وخطط التوزيع والمراقبة. مشيرا إلى أن دائرته الوزارية إستلمت عديد الطلبات من مستثمرين أجانب من أجل الإستثمار في هذا المجال.

ولدى زيارته لنقطة بيع للحوم المستوردة، أكد الوزير على ضرورة توفير هذه اللحوم بشكل يلبي الطلب وتوزيعها على مختلف محلات القصابة بشكل عادل.