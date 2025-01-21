وزير التجارة: إضافة 3 آلاف طن من مسحوق الحليب في رمضان

قال وزير التجارة الداخلية، الطيب زيتوني، إنه تم تسطير برنامج خاص بشهر رمضان. من أجل تموين السوق بالمواد الغذائية خاصة واسعة الإستهلاك.

وأضاف زيتوني في كلمة له خلال إشرافه رفقة وزير الفلاحة يوسف شرفة على لقاء مشترك مخصص لمناقشة التدابير المتخذة تحضيرا لرمضان. أنه تم توفير 3 آلاف طن إضافي من مسحوق الحليب في شهر رمضان نظرا للطلب المتزايد على هذه المادة.

وأوضح وزير التجارة، أنه تم إلزام مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه بتجميد كل عطل نهاية الأسبوع وعيد الفطر. وتعزيز الرقابة وأسواق ماغرو بالمداومة الجدية لضمان وفرة المنتجات. بالإضافة كذلك إلى برمجة أسواق جوارية في كل الدوائر عبر الوطن. والترخيص بالبيع الترويجي والتخفيضات للمواد واسعة الإستهلاك في رمضان.

كما أشار الوزير، إلى برنامج التوقفات التقنية لكل الوحدات الصناعية في الثلاثي الاول من 2025 لديمومة السوق قبيل شهر رمضان المبارك.

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