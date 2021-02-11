وزير التجارة: إطلاق البوابة الإلكترونية لإنشاء المؤسسات

كشف وزير التجارة كمال رزيق، أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية من أجل إنشاء المؤسسات وتسهيل مناخ الأعمال في الجزائر.

وقال الوزير خلال يوم إعلامي حول إنشاء المؤسسات عبر الخط، أن اللقاء سيكون فرصة لتجسيد مهام البوابة الإلكترونية.

وأوضح رزيق، أن البوابة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء منصة تعاون تربط الأطراف الفاعلة والمعنية، عبر آليات تبادل المعلومات.

كما سيسمح بتسهيل الإجراءات الادارية عبر ملىء إستمارة واحدة من أجل تحسين مناخ الأعمال في الجزائر.

وأكد الوزير، أن إستخدام هذه البوابة هو مثال أول بالجزائر ويعتبر خطوة جديدة في التسيير وإزالة الطابع المادي عن الاجراءات الإدارية.

وأشار إلى أن إنشاء البوابة سيجعل الإجراء التجاري يعمل بصفة الية، وهذه الطريقة ستسمح بتوفير وقت ثمين يستفيد منه المستثمر.

وقال رزيق، أنه سيتم عقد شراكة بين أربع مؤسسات فاعلة في الاستثمار وسيسمح بصفة رسمية على انشاء المؤسسات.