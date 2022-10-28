وزير التجارة: إعتماد 24 توصية كبرى سيتم رفعها إلى قمة الرؤساء

قال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أنه تم إقتراح والمصادقة على 24 توصية من قبل وزراء الخارجية. وسيتم رفعها إلى رؤساء الدول في القمة العربية التي ستقام يومي 1 و2 نوفمبر القادم.

وأشار وزير التجارة خلال إجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية، أن منطقة التجارة الحرة العربية تحتاج إلى إعطائها ديناميكية ومكانتها الأساسية. والسعي إلى تفعيل الإتحاد الجمركي العربي من أجل تطوير وأخذ مكانته في الدراسة. والتضامن في بعض القرارات على غرار الصومال اليمن فلسطين.

وأوضح وزير التجارة خلال ندوة صحفية، أنه تم مشاهدة حوار جيد وبناء بين الوفود حول البنود وتم التوافق حولها بشكل أخوي. كما أن الوفود إتفقت حول ما يجمعها وتحاشت مايفرقها. خاصة وأن القمة هي قمة لم الشمل. مشيرا إلى أن مقترحات الوفد الجزائري تمحورت حول الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية. الدفع الإلكتروني في تعزيز الشمول المالي. وتحسين النوعية التكنولوجية للقمح المنتج محليا. بالإضافة كذلك إلى الإستعمال العقلاني للمكننة في المحاصيل الكبرى وحماية وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة في المناطق العربية.

كما نوّه وزير التجارة، إلى أن الجزائر ترغب في بناء علاقة مستدامة وصحيحة مبنية على الاستثمار والتي تدوم بدوام المشروعات. وليس تلك العلاقات المبنية على التبادلات التجارية فقد. كما تم خلال الإجتماع ومن خلال بند تم توقيعه إلزام الدول بتطبيق القرارات الصادرة عن المجلس.

وقال وزير التجارة، أنه بات من الضروري إعطاء المنطقة الكبرى للتجارة الحرة مكانتها لكي تضاعف حجم التبادلات التجارية التي تليق بمقام الدول العربية. خاصة وأن هناك بعض العوائق التي تعيق التبادلات التجارية من خلال بعض الاجراءات غير الجمركية وغير مصرح بها.

وفي ختام مداخلته، كشف وزير التجارة، أنه تم إعتماد 24 توصية كبرى سيتم رفعها إلى قمة الرؤساء. وبعد المصادقة عليها ستنشر البنود لكي تعود بالفائدة على إقتصاديات الدول العربية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور