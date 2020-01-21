وزير التجارة: إعداد بطاقية المنتجات.. خطة إستعجالية

إعتبر وزير التجارة، كمال رزيق، أن إعداد بطاقية المنتجات بمثابة الخطة الإستعجالية بالنسبة للوزارة.

وقال رزيق، اليوم الثلاثاء، أن “إعداد بطاقية خاصة بالمنتجات تعتبر خطة إستعجالية”.

وتحصر رزيق قائلا “مع الأسف الشديد لم تكن لنا بطاقية لجميع منتجاتنا، لذا سنتوجه نحو إعدادها لأن ذلك سيساعدنا في تحديد ما يتم إنتاجه محليا، ولن نضطر لإستيراده لاحقا”.

وأضاف مخاطبا الفلاحين ” سنتخذ الإجراءات اللازمة في حق الفلاحين والمصنعين، وإن تطلب الأمر سنشتري عليكم كل ما تنتجون في حال ما لم يتم تسويقه”.

وحث وزير التجارة الفلاحيين والمنتجين إلى ضرورة التوجه للسوق الخارجية.