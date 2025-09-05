قناة النهار وزير التجارة : ” إفتتاح معرض التجارة البينية عرف نجاحا باهرا” بقلم قناة النهار نشر في 05 سبتمبر 2025 - 13:21 وزير التجارة شارك غرِّد أرسل 20 0 وزير التجارة : ” إفتتاح معرض التجارة البينية عرف نجاحا باهرا” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/V36sY اقرأ أيضا شاهد..تسليم نعش أحد الضحايا لأهله.."الله أكبر" قناة النهار 16 أوت قسنطينة / انقلاب عربة قطار محملة بالوقود دون تسجيل أي خسائر بشرية قناة النهار 29 أوت النهار ببيت البطل محمد الذي ساهم في عملية الإنقاذ.."عايش وحدي..خطرة نخدم خطرة مانخدمش" قناة النهار 16 أوت إحدى أقارب المتوفين متأثرة بالفاجعة.. "ماكناش نستناو فيها" قناة النهار 16 أوت بعد العثور على جثة مدفونة بكيس بلاستيكي .. درك سيدي بلعباس يُفكّك لغز الجريمة قناة النهار 03 سبتمبر