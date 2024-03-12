وزير التجارة: إمكانية رفع حصص المطاحن من القمح بعد رمضان

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن دائرته الوزارية ستدرس رفقة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بعد شهر رمضان. إمكانية رفع حصص المطاحن من القمح، وذلك بعدما تم رفعها إستثناء تحسبا لشهر رمضان.

وقال زيتوني خلال تصريحات على هامش زيارته التفقدية إلى الأسواق الجوارية الموجودة بالجزائر العاصمة. أنه بعد زيادة إنتاج المطاحن بفضل الرفع الإستثنائي لحصص القمح الموجهة لهم قبل ثلاثة شهر من رمضان. سندرس مع وزارة الفلاحة بعد رمضان، ما إذا كانت هذه الحصص تمثل الكميات المطلوبة فعلا في السوق. لكي نبقي عليها في باقي أشهر السنة وليس فقط في رمضان.

وفي سياق متصل، أكد الوزير على ضرورة التوعية حول أهمية الإستهلاك العقلاني للمواد الغذائية وعلى رأسها الخبز. لاسيما وأن الإحصائيات تشير إلى تبذير حوالي 100 مليون خبزة في شهر رمضان وحوالي 900 مليون خبزة سنويا. وهو ما يعادل 320 مليون دولار سنويا.

ولدى وقوفه على مستوى خانة أحد بائعي اللحوم الحمراء المستوردة. أكد الوزير أنه سيتم بعض شهر رمضان تنظيم جلسة مع المتعاملين في هذه الشعبة قصد ضبط سوق اللحوم بصفة نهائية.

وأشار زيتوني إلى قرار وزارة الفلاحة بضخ كميات إضافية مستوردة من الدجاج على مستوى الأسواق الجوارية لخفض الأسعار، حيث سيتم تسويقها بسعر 390 دج للكيلوغرام.

ولفت الوزير، إلى أنه سيتم أيضا تنظيم سوق الموز، وذلك بعد أن لمس ارتفاعا في سعره، مشيرا إلى أهمية تحديد علامة كل مستورد على المنتوج، من أجل ضمان تتبع مسار التوزيع.

لدى تجوله في معرض “رمضان في القصر” المنظم بقصر المعارض، أكد الوزير على أهمية إحترام الزبون. لاسيما من خلال إزالة الزوائد من الخضر لكونها ترفع الوزن رغم أنها ترمى. وثمن أيضا التخفيضات الإرادية في أسعار المواد واسعة الاستهلاك من قبل المتعاملين الاقتصاديين بمناسبة شهر رمضان، والتي تتراوح بين 10 و25 بالمائة.