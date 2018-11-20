وزير التجارة الأندونيسي بالجزائر غدا

سيحل وزير التجارة الأندونيسي يانقار تياستو لوكيتا، غدا الأربعاء بالجزائر، في زيارة عمل، رفقة وفد من رجال الأعمال الأندونيسيين.

وحسب بيان وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، فقد استقبل وزير التجارة سعيد جلاب، أمس الإثنين، بالجزائر سفيرة أندونيسيا سفيرة محروسة.

حيث تطرق الطرفان إلى علاقات التعاون، تحضيرا لزيارة وزير التجارة الإندونيسي يانقار تياستو لوكيتا إلى الجزائر المقررة يوم غد الأربعاء.

حيث سيرافقه في الزيارة وفد من كبار رجال الأعمال الأندونيسيين

وتطرق وزير التجارة مع سفيرة إندونيسيا بالجزائر إلى العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين.

مشيدا بأهمية الفعاليات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال في كلا البلدين.

ودورهم في رفع مستويات التعاون والتبادل التجاري البيني .

وسمح اللقاء للطرفين باستعراض سبل وكيفية ترقية وتعزيز التعاون بين الجزائر وأندونيسيا، للمساهمة في تحديد إمكانية استحداث شراكة واعدة مستقبلا.