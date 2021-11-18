وزير التجارة: التصدير هو مستقبل إقتصادنا

قال وزير التجارة كمال رزيق، أنه سيتم الوصول إلى المنهجية والسياسة التي رسمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل تطوير الصادرات.

وأضاف وزير التجارة، على هامش إنطلاق قافلة المشاركين في معرض داكار اليوم الخميس من “صافاكس”. أنه يتم حاليا التعاون مع وزارة النقل في مجالات النقل البحري أو البري. من أجل الوصول إلى المنهجية والسياسة التي رسمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتطوير الصادرات.

وأشار وزير التجارة، أنه تم إعطاء إشارة لإنطلاق قافلتين، القافلة الأولى تتجه إلى السنغال وتحمل البضائع لـ 60 متعاملا إقتصاديا. وسيتم المشاركة من خلالهم في المعرض الدولي السنوي للدكار وهناك 3 شاحنات مقطورة لاخذ السلع.

أما القافلة الثانية فتظم 25 شاحنة موجهة للتصدير من مختلف السلع الى موريتانيا. مشيرا إلى أن الجهد المبذول من طرف الوزارة والمتعاملين الإقتصاديين لن يتوقف. حيث تم من خلال إرسال القافلة التأكيد على أن “إفريقيا هي عمقنا والتصدير هو مستقبل إقتصادنا”

وكشف في ذات السياق، أن أي بلد إفريقي تصدر له السلع الجزائرية. وتم إختبيار النقل البري لنقص تكلفته مقارنة بالنقل الجوي والبحري التي غاليا ماتكون التكلفة غالية.

كما أشار وزير التجارة، أن شركة “لوجي ترونس” أثبتت القدرات والإمكانيات في نقل البضائع. حيث سيكون هناك منصات في تندوف وادرار برج باجي مختار المؤسسة ذراعنا لايصال السلع للدول الافريقية

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