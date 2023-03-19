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وزير التجارة الجديد يصدر جملة من التعليمات لمواجهة أزمة الزيت والسميد وغلاء أسعار البصل

بقلم خالد زوبيري
وزير التجارة الجديد يصدر جملة من التعليمات لمواجهة أزمة الزيت والسميد وغلاء أسعار البصل
  • 2011
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ترأس اليوم الأحد، وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني ، بمقر الوزارة ، اجتماعا تنسيقيا مع اطارات ومدراء القطاع، وكذا مسؤولي الشركات والهيئات تحت الوصاية .
وحسب بيان وزارة التجارة، فقد تناول الاجتماع التحضيرات الجارية عشية شهر رمضان الكريم ،وعديد القضايا المتعلقة بالقطاع.
وفي هذا الإطار أسدى الوزير التوجيهات التالية :
– تحرير خروج السلع والبضائع والمعدات الموجهة للمصانع المتواجدة على مستوى الموانئ ، خاصة المتحصلة على رخص الإستيراد.
– تسهيل خروج بضائع وسلع المتعاملين الإقتصاديين وعدم تعطيل مصالحهم .
– تبسيط الإجراءات الإدارية للمتعاملين الإقتصاديين.

بخصوص التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الكريم ، أمر الوزير بـ :
– مضاعفة الجهود لتموين الأسواق بكل المواد الواسعة الإستهلاك لاسيما مادتي الزيت الغذائي والسميد .
– اشراك كل الفاعلين والشركاء من منظمات وجمعيات مهنية
– التفريغ الفوري لمخزونات الخضر خاصة منتوج البصل بهدف خفض أسعاره في السوق وكذا الفواكه المخزنة.
– مراقبة مدى تموين الأسواق الجوارية البالغ عددها 551 إلى غاية اليوم ، وضمان استمرار التزام التجار والمتعاملين الإقتصاديين بهدف كسر الأسعار والمضاربة.
كما شدد الطيب زيتوني، خلال الإجتماع على ضرورة تقديم احصائيات دقيقة للرأي العام الوطني .

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