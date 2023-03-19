وزير التجارة الجديد يصدر جملة من التعليمات لمواجهة أزمة الزيت والسميد وغلاء أسعار البصل

ترأس اليوم الأحد، وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني ، بمقر الوزارة ، اجتماعا تنسيقيا مع اطارات ومدراء القطاع، وكذا مسؤولي الشركات والهيئات تحت الوصاية .

وحسب بيان وزارة التجارة، فقد تناول الاجتماع التحضيرات الجارية عشية شهر رمضان الكريم ،وعديد القضايا المتعلقة بالقطاع.

وفي هذا الإطار أسدى الوزير التوجيهات التالية :

– تحرير خروج السلع والبضائع والمعدات الموجهة للمصانع المتواجدة على مستوى الموانئ ، خاصة المتحصلة على رخص الإستيراد.

– تسهيل خروج بضائع وسلع المتعاملين الإقتصاديين وعدم تعطيل مصالحهم .

– تبسيط الإجراءات الإدارية للمتعاملين الإقتصاديين.

بخصوص التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الكريم ، أمر الوزير بـ :

– مضاعفة الجهود لتموين الأسواق بكل المواد الواسعة الإستهلاك لاسيما مادتي الزيت الغذائي والسميد .

– اشراك كل الفاعلين والشركاء من منظمات وجمعيات مهنية

– التفريغ الفوري لمخزونات الخضر خاصة منتوج البصل بهدف خفض أسعاره في السوق وكذا الفواكه المخزنة.

– مراقبة مدى تموين الأسواق الجوارية البالغ عددها 551 إلى غاية اليوم ، وضمان استمرار التزام التجار والمتعاملين الإقتصاديين بهدف كسر الأسعار والمضاربة.

كما شدد الطيب زيتوني، خلال الإجتماع على ضرورة تقديم احصائيات دقيقة للرأي العام الوطني .

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