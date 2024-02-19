وزير التجارة: الجزائر اليوم سيدة في اقتصادها وعلى خيراتها

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الاثنين، على افتتاح معرض متيجة الجهوي في طبعته الثالثة بولاية البليدة.

وخلال الكلمة التي ألقاها، دعا الوزير الى التشمير على سواعد كل من هم في الميدان وتظافر الجهود لبلوغ الاهداف المنشودة.

وقال وزير التجارة “اليوم، الجزائر سيدة في اقتصادها وعلى خيراتها. وذلك من التدابير الشجاعة الرامية الى تنويع الاقتصاد وحماية المنتوج الوطني. بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، انطلاقا من تكييف المنظومة التشريعية الى الاخذ بالاجراءات الادارية. والتكفل بها مع التحولات العالنبة لجعل الجزائر وجهة استثمارية جذابة بامتياز”.

وأضاف زيتوني “الميزان التجاري لبلادنا يشهد من 2020 تعافيا ملحوظا. من خلال تحقيق ميزان تجاري ايجابي في كل سنة بالاضافة الى المنحى التصاعدي للصادرات خارج المحروقات. التي تجاوزت 5 مليار دولار ثم 7 مليار دولار في ظرف زمني قصير”.