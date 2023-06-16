وزير التجارة: الجزائر ستكون بوابة روسيا.. سنفتتح مراكز للتجارة الحرة بين البلدين

كشف وزير التجارة الطيب زيتوني، إن الفرص والعوامل الرئيسية لرفع التبادل التجاري مع الجانب الروسي هي أولوية بالنسبة لبلاده.

وقال زيتوني في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” على هامش منتدى بطرسبورغ الإقتصادي الدولي، اليوم الجمعة، إن الفرص والعوامل الرئيسية لرفع التبادل التجاري مع أصدقائنا الروس هي أولوية بالنسبة لنا. لأن الأرقام حاليا خجولة، فالجزائر تصدر فقط بضائع بقيمة 18 مليار دولار.، وتستورد من روسيا بمليار و200 مليون دولار”.

وأشار وزير التجارة الطيب زيتوني، أنه وبعد توقيع الإتفاقية الإستراتيجية ستكون الجزائر بوابة روسيا للعالم العربي وأفريقيا وأوروبا أيضا. وسنفتتح مراكز للتجارة الحرة بين بلدينا وسيتي فورد أفريقيا على أساس رابح رابح”.