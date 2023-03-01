وزير التجارة: الجزائر صدرت قرابة 70 ألف طن من الخضر والفواكه في أقل من سنة

كما أوضح رزيق أنه تم خلال الـ11 شهرا الأولى من السنة المنقضية تصدير 69.700 طن من الخضر و الفواكه بقيمة 63.4 مليون دولار.

كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، عن تصدير ما يقارب 70 ألف طنا من الخضر والفواكه. بقيمة فاقت 63 مليون دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من 2022.

وكانت الجزائر قد صدرت 83200 طنا بقيمة 82.4 مليون دولار من الخضر و الفواكه سنة 2021. مقابل صادرات بـ78500 طن بقيمة 75.4 مليون دولار من هذه المواد الفلاحية في 2020.

وقد سطرت الوزارة، يضيف الوزير، استراتيجية خاصة بتسويق هذه المنتوجات. من خلال اعداد برنامج يتضمن تحسين وتفعيل شبكات التسويق من خلال تدعيم تسويق الخضر والفواكه عبر اسواق الجملة والتجزئة. حيث تم انجاز 7 اسواق جديدة من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية “ماغرو”. والتي تم استلامها خلال السنوات الثلاث الأخيرة عبر مختلف جهات الوطن.

ووصل بهذا العدد الاجمالي لاسواق الخضر والفواكه بالجملة المتواجدة عبر التراب الوطني إلى 51 سوقا. في انتظار استلام سوق الجملة الجديد المنجز على مستوى ولاية قالمة. أما فضاءات التوزيع بالتجزئة للخضر والفواكه، فتشمل 880 سوق تجزئة عبر القطر الوطني.

كما ينشط حاليا في مجال التوزيع بالجملة للخضر والفواكه، يضيف رزيق، 5081 وكيل تاجر جملة و35502 تاجر تجزئة على المستوى الوطني، بالاضافة الى 54610 تاجر متنقل للخضر والفواكه.

وذكر الوزير في نفس السياق بورقة الطريق المشتركة التي تم اعدادها بين وزراتي الفلاحة و التجارة بهدف ضمان ديمومة التموين. خلال كل مراحل السنة بالمواد الفلاحية سواء كانت خضرا، فواكه، أو لحوم، ووضع جهاز مراقبة او متابعة مشترك لتتبع مسار المواد الفلاحية المخزنة في اطار نظام الضبط و وضع نظام للتنبؤ، من خلال انشاء خلية يقظة مشتركة تتكفل بالمتابعة اليومية لوضعية السوق ومستويات اسعار المواد الفلاحية في الاسواق بشكل “يسمح بالتدخل للحيلولة دون وقوع اضطرابات تشكل مصدرا لعملية المضاربة والاحتكار”.