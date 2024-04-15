وزير التجارة: الجزائر هي وجهة إفريقيا إقتصاديا سنة 2025

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن الجزائر هي وجهة إفريقيا إقتصاديا سنة 2025. نظرا لتنوع النسيج الاقتصادي المحقق للقيمة المضافة في عدة مجالات إقتصادية.

وأشار زيتوني، على هامش إتفاقية إحتضان الجزائر للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، أن موعد الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة والعمل على إنجاحها. وجعلها أداء فعالة في تعزيز التعاون التجاري البيني وتوسيع مجالات الإستثمار في القارة الإفريقية.

وقصد تعزيز التكامل الإقتصادي الإفريقي، شرعت الجزائر منذ سنة 2023 في فتح البنوك ومعارض جزائرية دائمة عبر العديد من الدول الإفريقية كموريتانيا والسنغال. كمرحلة أولى وتتبعها دول أخرى وانشاء مناطق حرة ذات بعد إفريقي -يضيف الوزير- .

وأضاف الوزير زيتوني، أنه ولتعزيز التبادل التجارة البينية الافريقية عمدت الجزائر على تنويع وتوسيع شبكة النقل. أهمها إنجاز طريق الوحدة الإفريقية الذي يربط “بلاغوس” ويضم أكثر من 700 مليون نسمة. وعلى مستوى الدول السبعة التي سترتبط بهذا الطريق وكذا الشروع في إنجاز الطريق الرابط بين الجزائر وموريتانيا عبر تندوف والزويرات. مكّن بلادنا من تبوء المركز الثاني إفريقا من حيث الطرق المنجزة وبلوغ عتبة 128 ألف كلم. أين سيعمل الإنجاز على ربط الموانئ في الشمال بالعمق الإفريقي ويشكل محورا رئيسيا لتنمية الأنشطة التجارية بين شمال إفريقيا وجنوبها. خاصة بعد دخول منطقة التجارة الحرة القارة الإفريقية حيز التنفيذ وتحويل الطريق العابر للصحراء في جزئه الجزائري الى رواق إقتصادي.

وأوضح زيتوني، أن المؤهلات التي تزخر بها قارتنا الإفريقية تعتبر حافزا من أجل إقتصاد متين. ينخرط في سلاسل القيم العالمية وهذا مايصبو إليه قادة الدول الإفريقية والذي سيتحقق من خلال تكثيف النشاطات الإقتصادية بين الدول الإفريقية.