وزير التجارة: الحكومة تشجّع الإستثمار في إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى

كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن الحكومة تشجع و تدعم الإستثمار في إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى.

وقال وزير التجارة، خلال إشرافه على تدشين المركز التجاري (AZ) بحي فلاوسن بمدينة وهران. أن الحكومة تشجّع الإستثمار الوطني والأجنبي في مجال إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى. و منها فضاء (AZ) الجديد الذي تم تدشينه اليوم بمدينة وهران باعتبارها وسيلة هامة لترقية الممارسة التجارية. و تحسين الخدمات المقدمة من قبل المتعاملين التجاريين لصالح المواطنين.

كما أشار زيتوني، إلى أن الفضاءات التجارية الكبرى المطلوب زيادة عددها بمختلف جهات الوطن. تساعد في تقديم موادا و منتجات ذات جودة و بأسعار معقولة للمستهلكين لتعاملها المباشر مع المنتجين. و تفاديها للعدد المبالغ فيه من الوسطاء الذين يتدخلون عادة بين المنتج و المستهلك. فيقتنون المنتجات بأسعار بخسة و يعرضونها على المستهلكين بأسعار مرتفعة.

وأكد وزير التجارة أن عددا من المستثمرين الأجانب من دول أوروبية ومن المملكة العربية السعودية و دولة قطر أبدوا رغبتهم في الاستثمار في المجال التجاري في الجزائر. و خاصة في مجال إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى التي يتمتعون بخبرة و تجربة هامة في إنجازها و تسييرها و يمكنهم نقل تجاربهم الناجحة إلى الجزائر.