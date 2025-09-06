وزير التجارة الخارجية يستقبل عددا من وزراء الدول الإفريقية

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة، عدداً من وزراء الدول الإفريقية المكلفين بالتجارة.

وجاءت هذه اللقاءات، حسب بيان للوزارة، في إطار اللقاءات الثنائية المنظمة على هامش المائدة المستديرة الوزارية المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” تحت شعار: “التجارة البينية: من الرؤية إلى الواقع نحو مضاعفة المبادلات التجارية بحلول 2030”.

وشملت هذه اللقاءات وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينوبو بنت أحمدناه، ووزير الموارد المنجمية، الطاقة، الصناعة والسياحة البوروندية، حسن كيبيا.

وكذا وزير المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية الأوغندي، ماتيا كاسيجا، ووزير التجارة والصناعة لجمهورية إفريقيا الوسطى، تيري باتريك أكولوزا.

بالإضافة إلى وفود مشاركة في فعاليات المعرض، على غرار وفد خاص من الفيديرالية السويسرا وجمهورية التشاد.

وتم خلال هذه اللقاءات التطرق إلى سبل تعزيز وتطوير العلاقات التجارية البينية بين الدول الإفريقية. بما يساهم في ترقية المبادلات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون القاري على أسس واقعية ومستدامة.

وجاءت هذه اللقاءات في سياق الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، الذي تحتضنه الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري. بمشاركة واسعة تؤكد الإرادة المشتركة للدول الإفريقية في تعزيز الاندماج و التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة.